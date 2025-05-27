Яковлев считает, что в НХЛ играют в советский хоккей: «Он более креативный, много передач – не просто какие-то отбросы, вбросы. А мы зачем-то стараемся играть в северо-американский»

Егор Яковлев заявил, что советский хоккей креативнее, чем в Северной Америке.

Российский хоккеист выступал за «Нью-Джерси» и его фарм-клуб в сезоне-2018/19.​

– Вы говорите, что в НХЛ играют в наш, советский, хоккей.

– Ну да. А мы стараемся играть в северо-американский. Зачем?! Советский хоккей более изобретательный, более креативный. Много вариаций, передач. Не просто какие-то отбросы, вбросы.

Как говорил наш известный тренер Валерий Белоусов : «Если у тебя шайба, зачем ее бросать, отдавать сопернику и опять идти бороться за неё? Она ведь и так у тебя!»

Сложно с ним не согласиться, – сказал защитник «Металлурга » Егор Яковлев .

Яковлев из «Металлурга» о США: «Точно не хотел бы там жить, дома лучше. В плане хоккея – иной мир, играть против лучших – бесценный опыт»