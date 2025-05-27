Егор Яковлев из «Металлурга» сказал, что не хотел бы жить в США.

Защитник выступал за «Нью-Джерси » и его фарм-клуб в сезоне-2018/19.

​– За тот сезон, что вы играли в НХЛ, к каким выводам пришли – житейским и хоккейным?

– Жить бы я там точно не хотел. Все по-другому, не мое. Дома лучше. А вот в плане хоккея – иной мир, конечно. Ты играешь против лучших – бесценный опыт. Можешь переоценить какие-то вещи, многое взять для себя...

– Русскому в НХЛ сложнее, чем американцу?

– Не то чтобы сложнее... Просто ты должен быть сильнее, лучше. Потому что при примерно равных данных там отдадут работу и деньги местному игроку. А у нас как? Стоит сюда приехать иностранцу – все бросаются его облизывать, условия создавать...

​– Почему?

– Слишком гостеприимные мы, наверное, – сказал смеясь капитан «Металлурга » Егор Яковлев .