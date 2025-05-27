Яковлев из «Металлурга» о США: «Точно не хотел бы там жить, дома лучше. В плане хоккея – иной мир, играть против лучших – бесценный опыт»
Егор Яковлев из «Металлурга» сказал, что не хотел бы жить в США.
Защитник выступал за «Нью-Джерси» и его фарм-клуб в сезоне-2018/19.
– За тот сезон, что вы играли в НХЛ, к каким выводам пришли – житейским и хоккейным?
– Жить бы я там точно не хотел. Все по-другому, не мое. Дома лучше. А вот в плане хоккея – иной мир, конечно. Ты играешь против лучших – бесценный опыт. Можешь переоценить какие-то вещи, многое взять для себя...
– Русскому в НХЛ сложнее, чем американцу?
– Не то чтобы сложнее... Просто ты должен быть сильнее, лучше. Потому что при примерно равных данных там отдадут работу и деньги местному игроку. А у нас как? Стоит сюда приехать иностранцу – все бросаются его облизывать, условия создавать...
– Почему?
– Слишком гостеприимные мы, наверное, – сказал смеясь капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Аргументы и факты»
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