«Салават» и Ливо могут расторгнуть контракт. Некоторые менеджеры связывались с агентом форварда

Джош Ливо может покинуть «Салават Юлаев».

В феврале хоккеист и клуб подписали новый договор на два года, по которому его зарплата составит 110 миллионов рублей за сезон.

«За последние пару недель мне несколько человек сообщило о возможности расторжения нового контракта Джошем Ливо с «Салаватом Юлаевым». Даже называли причины для такого решения. Знаю, что некоторые менеджеры связывались с агентом нападающего Иваном Ботевым», – написал журналист Михаил Зислис.

«У игрока есть действующий договор с клубом. Если что-то и произойдет, то первым об этом должен заявить «Салават Юлаев ». Пока нам никто и ничего не говорил», – заявил представитель хоккеиста.

В прошедшем сезоне Джош Ливо стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ , набрав 80 (49+31) баллов в 62 матчах.

В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 15 (2+13) баллов в 14 играх.