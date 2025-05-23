Агент Ливо про слухи о расторжении контракта с «Салаватом»: «Первый раз слышу, ко мне никто не обращался. Я такого не знаю»

Агент Джоша Ливо отреагировал на слухи о возможном расторжении контракта игрока.

Ранее появилась информация , что «Салават» и нападающий могут расстаться, несмотря на ранее подписанное новое соглашение.

– Действительно ли «Салават Юлаев» расторгнет контракт с Джошем Ливо?

– Первый раз об этом слышу, ко мне никто не обращался и не звонил. Я такого не знаю.

– В прессе пишут, что соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

– У меня нет такой информации. И почему оно должно расторгаться по обоюдному согласию сторон, когда в контракте стоят наши подписи о двухлетнем соглашении? Повторюсь, в первый раз слышу все это, – сказал агент Иван Ботев.

«Салават Юлаев» о Ливо: «Нет никаких разговоров о расторжении соглашения между клубом и игроком»