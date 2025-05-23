«Салават Юлаев» о Ливо: «Нет никаких разговоров о расторжении соглашения»

«Салават Юлаев» опроверг данные о расторжении договора с Джошем Ливо.

Ранее появилась информация , что клуб и нападающий могут расстаться, несмотря на ранее подписанное новое соглашение.

«Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» по ходу прошедшего сезона на два года.

Никаких разговоров о расторжении соглашения между клубом и игроком нет», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.