«Салават Юлаев» о Ливо: «Нет никаких разговоров о расторжении соглашения»
«Салават Юлаев» опроверг данные о расторжении договора с Джошем Ливо.
Ранее появилась информация, что клуб и нападающий могут расстаться, несмотря на ранее подписанное новое соглашение.
«Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» по ходу прошедшего сезона на два года.
Никаких разговоров о расторжении соглашения между клубом и игроком нет», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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