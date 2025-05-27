СКА поздравил Санкт-Петербург с днем рождения: «Понимаем ответственность, защищая честь самого культурного и спортивного города России. Жить и играть здесь – привилегия»
СКА поздравил Санкт-Петербург с днем рождения.
Сегодня исполнилось 322 года со дня основания города.
«Сегодня Санкт-Петербург празднует 322-й день рождения! 27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость и начал строительство города.
Армейцы от всего сердца поздравляют город и всех его жителей с праздником! Мы постоянно чувствуем любовь и поддержку родного Петербурга, понимаем ответственность, защищая честь самого культурного и спортивного города России.
Жить и играть в Санкт-Петербурге – привилегия, которая делает нас счастливыми. С днем рождения, любимый город!» – говорится на сайте СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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