Хинтц может сыграть в 4-м матче с «Эдмонтоном». Форвард «Далласа» тренируется, решение примут перед игрой

Роопе Хинтц может вернуться в состав «Далласа» на 4-й матч серии с «Эдмонтоном».

Игра финальной серии Западной конференции пройдет сегодня ночью в Канаде. «Ойлерс» ведут в противостоянии со счетом 2-1.

Финский форвард «Старс» пропустил предыдущую встречу (1:6) из-за травмы, полученной после удара клюшкой по ноге от Дарнелла Нерса во втором матче.

Главный тренер «Далласа » Питер Дебур отметил, что окончательное решение по Хинтцу будет приниматься незадолго до начала игры.

«Чувствую себя хорошо и стараюсь сделать все возможное, чтобы сыграть. Я уже столько лет в хоккее, что знаю, когда могу выйти на лед, а когда нет», – сказал Роопе Хинтц после тренировки.

В 15 матчах в текущем плей-офф 28-летний нападающий набрал 11 (5+6) очков при полезности «плюс 1» и 49,6% на вбрасываниях.

Экхольм может сыграть в 4-м матче против «Далласа». Защитник «Эдмонтона» не участвовал в этом плей-офф из-за травмы