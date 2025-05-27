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Хинтц может сыграть в 4-м матче с «Эдмонтоном». Форвард «Далласа» тренируется, решение примут перед игрой

Роопе Хинтц может вернуться в состав «Далласа» на 4-й матч серии с «Эдмонтоном».

Игра финальной серии Западной конференции пройдет сегодня ночью в Канаде. «Ойлерс» ведут в противостоянии со счетом 2-1.

Финский форвард «Старс» пропустил предыдущую встречу (1:6) из-за травмы, полученной после удара клюшкой по ноге от Дарнелла Нерса во втором матче.

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур отметил, что окончательное решение по Хинтцу будет приниматься незадолго до начала игры.

«Чувствую себя хорошо и стараюсь сделать все возможное, чтобы сыграть. Я уже столько лет в хоккее, что знаю, когда могу выйти на лед, а когда нет», – сказал Роопе Хинтц после тренировки.

В 15 матчах в текущем плей-офф 28-летний нападающий набрал 11 (5+6) очков при полезности «плюс 1» и 49,6% на вбрасываниях.

Экхольм может сыграть в 4-м матче против «Далласа». Защитник «Эдмонтона» не участвовал в этом плей-офф из-за травмы

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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