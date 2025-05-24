Хинтц получил травму во 2-м матче серии с «Эдмонтоном» после удара клюшкой по ноге от Нерса. Роопе – 2-й бомбардир «Далласа» в плей-офф

Роопе Хинтц получил травму во 2-м матче серии с «Эдмонтоном».

Форвард «Далласа » покинул площадку в третьем периоде финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Ойлерс» (0:3, 1-1).

Это произошло после того, как защитник канадского клуба Дарнелл Нерс ударил его клюшкой по ноге у своих ворот.

Хинтц упал на лед и какое-то время не поднимался. В итоге он смог покинуть площадку только с помощью партнеров, не опираясь на левую ногу.

Судьи дали Нерсу 2 минуты штрафа за подсечку, отказавшись от назначения 5-минутного штрафа.

В 15 матчах в текущем плей-офф 28-летний Хинтц набрал 11 (5+6) очков при полезности «+1» и 49,6% на вбрасываниях. Финн является вторым бомбардиром техасцев в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

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