Дебур о травме Хинтца: «Неужели кто-то думает, что если бы Макдэвида вот так увели со льда, то судьи не дали бы 5-минутный штраф?»

Питер Дебур остался недоволен решением судей в моменте с травмой Роопе Хинтца.

Форвард «Далласа » покинул площадку в третьем периоде финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (0:3, 1-1).

Это произошло после того, как защитник канадского клуба Дарнелл Нерс ударил его клюшкой по ноге у своих ворот.

Хинтц упал на лед, и в итоге смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Он не опирался на левую ногу.

Судьи дали Нерсу 2 минуты штрафа за подсечку, отказавшись от назначения 5-минутного штрафа.

– Что вы думаете о моменте с травмой Хинтца?

– Отвечу вопросом на ваш вопрос. Неужели кто-то думает, что если бы Коннора Макдэвида вот так увели со льда, то судьи не дали бы 5-минутный штраф? Вот мой ответ, – сказал главный тренер «Старс».