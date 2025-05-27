«Авангард» может обменять Башкирова в «Ладу». Форвард перешел из «Металлурга» по ходу сезона (Михаил Зислис)
«Авангард» может обменять Данила Башкирова в «Ладу».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Во время прошлого межсезонья форвард перешел в «Металлург» из «Салавата Юлаева» в результате оффер-шита. Тогда в магнитогорском клубе работал Сергей Гомоляко, недавно ставший новым спортивным директором «Лады».
По ходу сезона Гомоляко покинул пост в «Металлурге», а Башкирова обменяли в «Авангард».
В минувшем сезоне нападающий провел за две команды 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (7+4) очков при полезности «плюс 7». В плей-офф на его счету одна игра.
Действующий контракт 24-летнего хоккеиста рассчитан до 2027 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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