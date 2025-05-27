«Авангард» может обменять Башкирова в «Ладу». Форвард перешел из «Металлурга» по ходу сезона (Михаил Зислис)

«Авангард» может обменять Данила Башкирова в «Ладу».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Во время прошлого межсезонья форвард перешел в «Металлург » из «Салавата Юлаева» в результате оффер-шита. Тогда в магнитогорском клубе работал Сергей Гомоляко , недавно ставший новым спортивным директором «Лады».

По ходу сезона Гомоляко покинул пост в «Металлурге», а Башкирова обменяли в «Авангард ».

В минувшем сезоне нападающий провел за две команды 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (7+4) очков при полезности «плюс 7». В плей-офф на его счету одна игра.

Действующий контракт 24-летнего хоккеиста рассчитан до 2027 года.

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