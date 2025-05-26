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«Авангард» покинут Коледов, Филатьев, Соловьев и Мурылев. Штаб Буше не видит их в основе на следующий сезон

Павел Коледов, Александр Филатьев и Алексей Соловьев покинут «Авангард».

«По согласованию с клубом мы начали поиск вариантов обмена для ряда игроков нашего агентства.

У Филатьева, Соловьева и Коледова действующие контракты, но тренерский штаб не видит их в составе основной команды на следующий сезон.

В отношении Артема Мурылева с истекающим контрактом принято совместное решение также рассмотреть обмен.

Благодарим клуб за открытый диалог и поддержку в поиске оптимальных решений для развития игроков», – сказано в сообщении агентства Winners, представляющего интересы хоккеистов.

Коледов провел 77 матчей за «Авангард» в минувшем сезоне с учетом плей-офф и набрал 12 очков при полезности «плюс 4». Действующее соглашение 30-летнего защитника рассчитано до 2026 года.

У Соловьева 71 игра в сезоне и 4 (2+2) очка при полезности «минус 10». Его контракт действует до 31 мая 2026-го.

21-летний Филатьев провел за основную команду 36 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. Договор нападающего также рассчитан до 2026 года.

22-летний защитник Мурылев сыграл за «Авангард» 13 матчей и не отметился результативными действиями.

«Авангард» и ЦСКА интересуются 33-летним Марченко из «Ак Барса» («Бизнес Online»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства Winners
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возможные переходы
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