«Каролина» сократила отставание в финале Востока с «Флоридой» (1-3), выиграв 4-й матч – 3:0. Андерсен сделал шатаут, Станковен забил победный гол с передачи Никишина

«Каролина» сократила отставание в финале Востока с «Флоридой» (1-3).

«Харрикейнс» обыграли «Пантерс» (3:0) в гостях в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Автором победного гола и первой звездой встречи стал форвард клуба из Роли Логан Станковен. Он отличился на 31-й минуте с передачи Александра Никишина .

Также в тройку звезд попали оба вратаря – Фредерик Андерсен («Каролина ») с шатаутом при 20 отраженных бросках и Сергей Бобровский («Флорида », 25 отраженных бросков из 26). Две шайбы победители забросили в пустые ворота.

Счет в серии: 3-1