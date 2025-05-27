«Каролина» сократила отставание в финале Востока с «Флоридой» (1-3), выиграв 4-й матч – 3:0. Андерсен сделал шатаут, Станковен забил победный гол с передачи Никишина
«Каролина» сократила отставание в финале Востока с «Флоридой» (1-3).
«Харрикейнс» обыграли «Пантерс» (3:0) в гостях в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.
Автором победного гола и первой звездой встречи стал форвард клуба из Роли Логан Станковен. Он отличился на 31-й минуте с передачи Александра Никишина.
Также в тройку звезд попали оба вратаря – Фредерик Андерсен («Каролина») с шатаутом при 20 отраженных бросках и Сергей Бобровский («Флорида», 25 отраженных бросков из 26). Две шайбы победители забросили в пустые ворота.
Счет в серии: 3-1
Опубликовал: Александр Балабанов
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