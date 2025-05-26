Андерсен сыграет в воротах «Каролины» в 4-м матче с «Флоридой». Кочетков пропустил 6 шайб в 3-й игре
Фредерик Андерсен сыграет в воротах «Каролины» против «Флориды».
35-летний датчанин займет место в воротах «Харрикейнс» в четвертом матче серии финала Восточной конференции.
Фредерик Андерсен остался в запасе в третьей игре серии, в котором Петр Кочетков отразил 22 из 28 бросков, а «Каролина» уступила со счетом 2:6.
В текущем плей-офф Андерсен провел 11 матчей, пропуская в среднем 2,01 шайбы и отражая 90,7% бросков.
На данный момент «Пантерс» лидируют со счетом 3-0 в серии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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