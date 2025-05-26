Степанов о 897 голах Овечкина в НХЛ: «Историческое, легендарное достижение. Не представляю, когда может родиться еще один такой человек, который забросит столько шайб»

Александр Степанов высказался о рекорде Александра Овечкина по голам в НХЛ.

В минувшем чемпионате форвард «Вашингтона» забросил 897-ю шайбу за карьеру в лиге, превзойдя Уэйна Гретцки, на счет которого 894 гола.

— Кто вас впечатляет по плей-офф НХЛ? За кого переживаете?

— Болел за «Вашингтон », там все-таки мой друг Саша Овечкин играет. Поздравлял, разумеется, с рекордной шайбой, мы общаемся, созваниваемся периодически. Историческое достижение, легендарное, что угодно можно говорить про него, но я не представляю, когда и как может родиться на свете еще один такой человек, который забросит столько шайб. Очень давно его знаю, вместе играли, вместе росли.

Я немного постарше, но уже с первых лет в старшей команде «Динамо» было видно, как он здорово чувствует момент, всегда находит нужную позицию для голов. Всегда на острие. Это его стихия, здорово, что наш русский парень возглавил общую таблицу снайперов.

Там если посмотреть верхушку списка, одни только канадцы, пара американцев, чех Ягр – и вот теперь над ними всеми наш Овечкин. Это большое достижение для всей страны, — сказал 3-кратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина.