Фетисов об Овечкине: «Он любит нашу страну. Удалось лично поздравить Александра с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы»

Вячеслав Фетисов встретился с Александром Овечкиным.

39-летний форвард «Вашингтона » прилетел в Россию после вылета команды во втором раунде Кубка Стэнли от «Каролины» (1-4).

«Только что виделся с Александром Овечкиным . Он в шикарном настроении, молодец, хотя и был долгий перелет. Он любит нашу страну!

Понятно, что он ожидает огромное внимание со стороны прессы. Но он понимает свою миссию. Удалось поздравить его лично с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы.

Не обсуждали ничего, кроме того, что он красавчик, молодец. Вся страна за него болела и переживала», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

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