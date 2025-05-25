Фетисов об Овечкине: «Он любит нашу страну. Удалось лично поздравить Александра с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы»
39-летний форвард «Вашингтона» прилетел в Россию после вылета команды во втором раунде Кубка Стэнли от «Каролины» (1-4).
«Только что виделся с Александром Овечкиным. Он в шикарном настроении, молодец, хотя и был долгий перелет. Он любит нашу страну!
Понятно, что он ожидает огромное внимание со стороны прессы. Но он понимает свою миссию. Удалось поздравить его лично с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы.
Не обсуждали ничего, кроме того, что он красавчик, молодец. Вся страна за него болела и переживала», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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