Свечков набрал 1+1 в 5-м матче с «Техасом» (2:3). Фарм «Нэшвилла» не попал в финал конференции в плей-офф АХЛ

Федор Свечков набрал 2 (1+1) очка в 5-й игре финала дивизиона с «Техасом» (2:3, 2-3).

Таким образом, «Милуоки », фарм-клуб «Нэшвилла », вылетел из Кубка Колдера, не попав в финал Западной конференции. Полуфиналы и финалы дивизионов в плей-офф АХЛ проходят до 3 побед.

Всего в 10 матчах текущего Кубка Колдера на счету Свечкова 8 (4+4) баллов.

Большую часть сезона россиянин провел в основе «Нэшвилла», сыграв 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрав 17 (8+9) очков при полезности «минус 17». В регулярке АХЛ он провел 13 игр, отметившись 12 (5+7) баллами.