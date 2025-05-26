Скиннер пропустил 1 гол в первых 4 победных матчах плей-офф НХЛ. Ранее это удалось Брызгалову и еще 3 вратарям

Стюарт Скиннер пропустил лишь один гол в первых 4 победных играх Кубка Стэнли.

Помимо вратаря «Эдмонтона » в современную эпоху НХЛ (с 1944 года) это удалось еще четырем голкиперам: Илье Брызгалову (в 2006 году), Эду Белфору (2004), Патрику Лалиму (2002) и Феликсу Потвену (1994).

В воскресенье Скиннер отразил 33 из 34 бросков в 3-м матче финальной серии Запада против «Далласа» (6:1, 2-1). Ранее в текущем плей-офф вратарь «Ойлерс» принял участие в победных матчах со «Старс» (3:0) и «Вегасом» (1:0 ОТ, 3:0).

Также в нынешнем турнире Скиннер потерпел 4 поражения. Всего в 8 играх у него 90,3% сэйвов при коэффициенте надежности 2,66.