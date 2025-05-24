Скиннер сделал 4-й шатаут в плей-офф НХЛ за карьеру и вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона». Больше только у Джозефа (5)

Стюарт Скиннер вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона» по шатаутам в плей-офф.

«Ойлерс » обыграл «Даллас» (3:0) во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-1).

26-летний канадец отразил все 25 бросков соперника и был признан второй звездой встречи.

Матч на ноль стал для него 3-м в текущем плей-офф НХЛ и 4-м в кубковых матчах за карьеру.

По числу шатаутов в плей-офф Скиннер вышел на чистое 2-е место в истории «нефтяников», обогнав Билла Рэнфорда (3). Чаще играл на ноль только Кертис Джозеф (5 раз).

Ранее Стюарт обошел Гранта Фюра, Майка Смита и Кэма Тэлбота (у всех – по 2). Еще у 2 вратарей есть по 1 сухому матчу (Юсси Маркканен и Дуэйн Ролосон).