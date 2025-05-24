Макдэвид о 3:0 во 2-м матче серии с «Далласом»: «Хороший вечер для вратаря. Нападающие активно помогали обороне, все делали блоки. Это именно то, что нужно в плей-офф»
Коннор Макдэвид высказался о победе над «Далласом» (3:0) во 2-м матче серии.
«Эдмонтон» сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Стэнли (1-1).
«Полевые игроки не могут в полной мере оценить труд вратаря. Мы просто верим, что он сможет сделать свою работу. Будет пытаться увидеть шайбу и делать все возможное, чтобы отразить броски.
Сегодня вечером ему [Стюарту Скиннеру] это удалось. Хороший вечер для вратаря.
Отмечу, что нападающие активно помогали обороне, все делали блоки. Это именно то, что нужно в плей-офф. Очень приятно это видеть», – сказал капитан «Эдмонтона».
Шок: «Эдмонтон» почти образцово сыграл в обороне. 1-1 в серии с «Далласом»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости