Макдэвид о 3:0 во 2-м матче серии с «Далласом»: «Хороший вечер для вратаря. Нападающие активно помогали обороне, все делали блоки. Это именно то, что нужно в плей-офф»

Коннор Макдэвид высказался о победе над «Далласом» (3:0) во 2-м матче серии.

«Эдмонтон » сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Стэнли (1-1).

«Полевые игроки не могут в полной мере оценить труд вратаря. Мы просто верим, что он сможет сделать свою работу. Будет пытаться увидеть шайбу и делать все возможное, чтобы отразить броски.

Сегодня вечером ему [Стюарту Скиннеру ] это удалось. Хороший вечер для вратаря.

Отмечу, что нападающие активно помогали обороне, все делали блоки. Это именно то, что нужно в плей-офф. Очень приятно это видеть», – сказал капитан «Эдмонтона».

Шок: «Эдмонтон» почти образцово сыграл в обороне. 1-1 в серии с «Далласом»