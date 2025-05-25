Финал ЧМ дошел до овертайма в 8-й раз в XXI веке. США и Швейцария не забили в основное время
В финале чемпионата мира по хоккею будет овертайм.
США и Швейцария не сумели забросить ни одной шайбы за три периода.
Решающий матч ЧМ по хоккею переходит в овертайм в 8-й раз в XXI веке. Ранее это происходило в 2022, 2021, 2018, 2017, 2008, 2003 и 2001 годах.
Швейцария – США. 0:0, овертайм. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2025
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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