Нюджент-Хопкинс набрал по 2 очка в каждом из трех матчей финала конференции. В истории «Эдмонтона» это удавалось лишь Гретцки

Райан Нюджент-Хопкинс повторил достижение Уэйна Гретцки.

Нападающий «Эдмонтона » сегодня отметился двумя результативными передачами в игре с «Далласом » в 3-м матче финальной серии Западной конференции. В первых двух играх он делал 1+1.

Нюджент-Хопкинс стал вторым хоккеистом в истории «Ойлерс», которому удалось набрать как минимум два очка в каждой из первых трех игр финальной серии конференции. Первым был Уэйн Гретцки .

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли у Райана 5 голов и 10 ассистов.