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Нюджент-Хопкинс набрал по 2 очка в каждом из трех матчей финала конференции. В истории «Эдмонтона» это удавалось лишь Гретцки

Райан Нюджент-Хопкинс повторил достижение Уэйна Гретцки.

Нападающий «Эдмонтона» сегодня отметился двумя результативными передачами в игре с «Далласом» в 3-м матче финальной серии Западной конференции. В первых двух играх он делал 1+1.

Нюджент-Хопкинс стал вторым хоккеистом в истории «Ойлерс», которому удалось набрать как минимум два очка в каждой из первых трех игр финальной серии конференции. Первым был Уэйн Гретцки.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли у Райана 5 голов и 10 ассистов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportsnet
logoЭдмонтон
logoРайан Нюджент-Хопкинс
logoУэйн Гретцки
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