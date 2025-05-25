Нюджент-Хопкинс набрал по 2 очка в каждом из трех матчей финала конференции. В истории «Эдмонтона» это удавалось лишь Гретцки
Райан Нюджент-Хопкинс повторил достижение Уэйна Гретцки.
Нападающий «Эдмонтона» сегодня отметился двумя результативными передачами в игре с «Далласом» в 3-м матче финальной серии Западной конференции. В первых двух играх он делал 1+1.
Нюджент-Хопкинс стал вторым хоккеистом в истории «Ойлерс», которому удалось набрать как минимум два очка в каждой из первых трех игр финальной серии конференции. Первым был Уэйн Гретцки.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли у Райана 5 голов и 10 ассистов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportsnet
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