Евгений Свечников о России: «Горжусь, что могу говорить и читать книги на нашем красивом языке, обожаю нашу ментальность. Объехал практически всю страну и многое посмотрел»

Евгений Свечников заявил, что ощущает себя русским и гордится страной.

Форвард играл в Северной Америке с 2014 по 2023 год. Последние два сезона он провел в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Для начала давай окончательно уточним детали твоей биографии. Кто-то пишет, что ты родился в Хабаровске, другие – что в Южно-Сахалинске, третьи рассказывают про Барнаул. Расскажи подробнее, как на самом деле начиналась твоя жизнь и хоккейная карьера.

– Да уж, много всякого пишут. Я родился в Южно-Сахалинске, а когда мне было годик-полтора, мы переехали в Хабаровск. Там жили примерно год, а потом уехали в Барнаул. Там как раз мой брат, Андрюха, родился.

Когда мне было лет 10-11, мы переместились в Балашиху, оттуда в Москву, а потом я переехал в Казань. Вот как было.

– Кем ты себя больше ощущаешь: дальневосточником, сибиряком или казанцем?

– Ты знаешь, я вообще на эту тему не заморачиваюсь. В хорошем смысле. Практически всю страну объехал, везде пожил, многое посмотрел. Русским себя ощущаю.

Горжусь своей страной, тем, что могу говорить на нашем красивом языке, читать наши книги, обожаю нашу ментальность, – сказал нападающий «Амура » Евгений Свечников .

Дорожко об «Амуре»: «В плане организации все здорово, мне уже помогают искать квартиру. Буду доказывать, что должен быть первым номером»