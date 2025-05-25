Макдэвид возглавил список бомбардиров Кубка Стэнли. У форварда «Эдмонтона» 22 очка после двух голов «Далласу», у Рантанена и Драйзайтля – по 21
Коннор Макдэвид вышел на первое место в списке бомбардиров Кубка Стэнли.
Нападающий «Эдмонтона» отличился на 15-й минуте третьего матча с «Далласом» в финале Западной конференции. На 40-й он забросил снова.
Теперь на счету 28-летнего канадца 5 голов и 17 результативных передач в текущем розыгрыше турнира. Он опережает Микко Рантанена из «Далласа» (9+12) и своего одноклубника Леона Драйзайтля (6+15).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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