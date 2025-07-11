Вратарь «Адмирала» Цыба: «В ВХЛ не хватает Матча звезд, праздник хоккея мимо проходит. Можно сборную лучших игроков лиги пригласить на матч против КХЛ»

Арсений Цыба предложил проводить Матч звезд в ВХЛ.

В прошлом сезоне 23-летний вратарь «Адмирала » выступал в Olimpbet ВХЛ за барнаульский клуб «Динамо-Алтай ».

«Думаю, в ВХЛ не хватает Матча звезд . Можно делать что-то подобное, как Неделя звезд в КХЛ . Возможно, сборную лучших игроков ВХЛ пригласить на матч против КХЛ. За призы было бы всем интересно побиться. Для ребят – шанс заявить о себе, показать все, на что они способны. Мне кажется, звездный уик-энд можно разбавить таким матчем.

Хочется, чтобы про ВХЛ не забывали. Мне кажется, если бы в Барнауле организовали Матч звезд ВХЛ, был бы полный стадион. Кайфанули бы и люди, и хоккеисты. Есть ощущение, что праздник хоккея проходит мимо ВХЛ. Даже у молодых пацанов в МХЛ есть звездный уик-энд.

Они там что-то придумывают, разные конкурсы. Круг на скорость, точность бросков, буллиты. Прикольно в середине сезона так развеяться. Это было бы только в плюс ВХЛ и для развития нашего хоккея. Может быть, такой праздник дойдет и до ВХЛ», – сказал Цыба.