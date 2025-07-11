Чивилев будет получать 30+10 млн рублей за сезон от «Лады» по двухлетнему контракту (Metaratings)

Андрей Чивилев заработает минимум 60 млн рублей в «Ладе» за два года.

Вчера 25-летний нападающий подписал контракт с тольяттинцами на два сезона.

По информации Metaratings, Чивилев получит по 30 млн рублей за каждый год соглашения. В соглашении также предусмотрена бонусная часть в размере 10 млн рублей за сезон.

Ранее права на форварда принадлежали СКА . Предыдущий чемпионат он провел в аренде за «Витязь ». За 56 матчей Чивилев набрал 22 (4+18) очка при полезности «минус 8».

Чивилев перешел в «Ладу», подписав договор на два года. Форвард набрал 22 очка за «Витязь» в прошлом сезоне