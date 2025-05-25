Майоров о СКА без трофеев: «Это вопрос не ко мне. Звоните Ротенбергу, он должен разобраться»

Борис Майоров не стал давать оценку сезону СКА.

– Что думаете о сезоне системы СКА? В этом году ни одна команда не смогла взять кубок.

– Это вопрос не ко мне. Звоните Ротенбергу, он должен разобраться, что там и как.

Тем более что я не близок к этой команде и вообще системе санкт-петербургского хоккея. Поэтому комментировать не могу, – сказал двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака».