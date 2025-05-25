Форвард «СКА-1946» Короткий о 2:6 с МХК «Спартак»: «Они вышли пластаться, отдавать всех себя, головами прыгали под шайбу. Мы не забили моменты»
Армейцы оказались слабее в решающем матче финальной серии Кубка Харламова (3-4).
– Можно сказать, что такого исхода не ожидали. Такова реальность. Хорошо отыгрались с 0-3, показали характер. Но «Спартак» сегодня был сильнее.
– Насколько два упущенных момента в первом периоде сказались на игре?
– Да, мы не забили, но счет был 0:0. Отыграли один гол при 0:2, могли забить еще. Но пропустили контратаку. Думаю, третья шайба была решающей.
– Чем «Спартак» сегодня был сильнее?
– Они вышли пластаться, отдавать всех себя. Да, мы не забили свои моменты. Но надо отдать должное сопернику, они головами прыгали под шайбу. Спасибо им за серию, они показали хороший хоккей.
– Какой тон был в раздевалке после поражения?
– Сезон закончился. Тон был уже спокойный, все все приняли. Надо уметь принимать поражения с достоинством, – сказал нападающий «СКА-1946».