Форвард «СКА-1946» Короткий о 2:6 с МХК «Спартак»: «Они вышли пластаться, отдавать всех себя, головами прыгали под шайбу. Мы не забили моменты»

Матвей Короткий рассказал, почему «СКА-1946» проиграл МХК «Спартак» (2:6).

Армейцы оказались слабее в решающем матче финальной серии Кубка Харламова (3-4).

– Можно сказать, что такого исхода не ожидали. Такова реальность. Хорошо отыгрались с 0-3, показали характер. Но «Спартак » сегодня был сильнее.

– Насколько два упущенных момента в первом периоде сказались на игре?

– Да, мы не забили, но счет был 0:0. Отыграли один гол при 0:2, могли забить еще. Но пропустили контратаку. Думаю, третья шайба была решающей.

– Чем «Спартак» сегодня был сильнее?

– Они вышли пластаться, отдавать всех себя. Да, мы не забили свои моменты. Но надо отдать должное сопернику, они головами прыгали под шайбу. Спасибо им за серию, они показали хороший хоккей.

– Какой тон был в раздевалке после поражения?

– Сезон закончился. Тон был уже спокойный, все все приняли. Надо уметь принимать поражения с достоинством, – сказал нападающий «СКА-1946 ».