Хара, Лундквист, Нильсен и Выборны введены в Зал славы ИИХФ
Здено Хара и Хенрик Лундквист вошли в Зал славы ИИХФ.
Торжественная церемония прошла в Стокгольме незадолго до начала решающих матчей чемпионата мира-2025.
Среди мужчин, кроме Лундквиста и Хары, в Зал славы ИИХФ были избраны датчанин Франс Нильсен и чех Давид Выборны.
Из девушек в список вошли голкипер из Швеции Ким Мартин-Хассон и форвард из Канады Вики Сунохара. В категорию «строители» вошел финский функционер Кай Хиетаранта.
Зал славы ИИХФ был основан в 1997 году. С тех пор отметили более 200 человек, которые внесли вклад в популяризацию хоккея как на льду, так и за его пределами.
Фото: iihf.com
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
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