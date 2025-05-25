Хара, Лундквист, Нильсен и Выборны введены в Зал славы ИИХФ

Здено Хара и Хенрик Лундквист вошли в Зал славы ИИХФ.

Торжественная церемония прошла в Стокгольме незадолго до начала решающих матчей чемпионата мира-2025.

Среди мужчин, кроме Лундквиста и Хары , в Зал славы ИИХФ были избраны датчанин Франс Нильсен и чех Давид Выборны .

Из девушек в список вошли голкипер из Швеции Ким Мартин-Хассон и форвард из Канады Вики Сунохара. В категорию «строители» вошел финский функционер Кай Хиетаранта.

Зал славы ИИХФ был основан в 1997 году. С тех пор отметили более 200 человек, которые внесли вклад в популяризацию хоккея как на льду, так и за его пределами.

Фото: iihf.com