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Хара, Лундквист, Нильсен и Выборны введены в Зал славы ИИХФ

Здено Хара и Хенрик Лундквист вошли в Зал славы ИИХФ.

Торжественная церемония прошла в Стокгольме незадолго до начала решающих матчей чемпионата мира-2025.

Среди мужчин, кроме Лундквиста и Хары, в Зал славы ИИХФ были избраны датчанин Франс Нильсен и чех Давид Выборны.

Из девушек в список вошли голкипер из Швеции Ким Мартин-Хассон и форвард из Канады Вики Сунохара. В категорию «строители» вошел финский функционер Кай Хиетаранта.

Зал славы ИИХФ был основан в 1997 году. С тех пор отметили более 200 человек, которые внесли вклад в популяризацию хоккея как на льду, так и за его пределами.

Фото: iihf.com

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
Зал Славы ИИХФ
logoХенрик Лундквист
женский хоккей
logoФранс Нильсен
logoДавид Выборны
logoЗдено Хара
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoсборная Швеции жен
logoСборная Словакии по хоккею
logoсборная Канады жен
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