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  • Тардиф об Овечкине: «Для включения в Зал славы ИИХФ должно пройти более 2 лет после завершения карьеры. Время Александра придет. Сейчас в этом нет смысла»
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Тардиф об Овечкине: «Для включения в Зал славы ИИХФ должно пройти более 2 лет после завершения карьеры. Время Александра придет. Сейчас в этом нет смысла»

Люк Тардиф высказался о том, когда рекорды Александра Овечкина увековечат в ИИХФ.

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. Александр Овечкин является обладателем Кубка Стэнли-2018 и трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

– Овечкин близок к тысячной шайбе в НХЛ. Как и когда увековечат его рекорды в ИИХФ?

– Конечно, Александр получит награды от ИИХФ. Но для включения в Зал славы ИИХФ по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры.

Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoАлександр Овечкин
logoИИХФ
Зал Славы ИИХФ
logoЛюк Тардиф
logoВашингтон
logoСборная России по хоккею с шайбой
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