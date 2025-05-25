Крикунов о ЧМ: «Смотрел матчи США – ничего особенного. Швеция на голову сильнее, но проиграла американцам. У Швейцарии хорошие шансы на победу»
Владимир Крикунов порассуждал о том, кто может выиграть чемпионат мира-2025.
Сборная США сыграет с командой Швейцарии в финале, матч состоится 25 мая в 21:20 по московскому времени.
«Я смотрел игры сборной США. Не увидел у них ничего особенного. Сборная Швеции была на голову сильнее. Но они проиграли американцам. Считаю, что у сборной Швейцарии есть хорошие шансы на победу. Могут забрать свой первый чемпионат мира.
Если говорить о главной сенсации турнира, то это сборная Дании. Это скорее фатальное невезение для канадцев. Датчане вынесли их еще и в основное время», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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