Крикунов о ЧМ: «Смотрел матчи США – ничего особенного. Швеция на голову сильнее, но проиграла американцам. У Швейцарии хорошие шансы на победу»

Владимир Крикунов порассуждал о том, кто может выиграть чемпионат мира-2025.

Сборная США сыграет с командой Швейцарии в финале, матч состоится 25 мая в 21:20 по московскому времени.

«Я смотрел игры сборной США. Не увидел у них ничего особенного. Сборная Швеции была на голову сильнее. Но они проиграли американцам. Считаю, что у сборной Швейцарии есть хорошие шансы на победу. Могут забрать свой первый чемпионат мира.

Если говорить о главной сенсации турнира, то это сборная Дании . Это скорее фатальное невезение для канадцев. Датчане вынесли их еще и в основное время», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Сборная США сыграет в финале ЧМ. Ого: впервые за 91 год!