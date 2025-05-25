Кожевников о расслоении в КХЛ: «Авангард» скупает лучших легионеров и жонглирует вратарями, «Сибирь» потеряла лидеров во всех линиях – две разные планеты. И таких в лиге много»

Александр Кожевников назвал «Авангард» и «Сибирь» «разными планетами» в КХЛ.

«Посмотрите, какое в КХЛ расслоение. Часто ставлю в пример соседей по Сибири.

«Авангард » в последние дни выполняет все прихоти канадского тренера, убирает чуть ли не Буше с Ткачевым , жонглирует вратарями, скупает лучших легионеров других клубов.

И на контрасте «Сибирь », которая, как понимаю, весной потеряла всех лидеров во всех линиях – кроме Широкова . И как большую победу вынуждена выставлять удержание Гоголева-младшего и Ахиярова . Смех сквозь слезы!

Получается, Омск и Новосибирск – как две разные планеты. И таких разных планет в лиге много», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников о «Локомотиве»: «Стиль чемпиона не полностью наш, российский. Не надо постоянно глушить реактор, атакующий потенциал у хоккея Ярославля огромный!»