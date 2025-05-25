Ткачак получил 12 минут штрафа, вступив в стычку с Ахо и повалив его на лед в 3-м матче финала Востока. Во 2-й игре форвард «Каролины» нанес травму Райнхарту
Мэттью Ткачак получил 12 минут штрафа, вступив в стычку с Себастьяном Ахо.
Эпизод произошел в середине третьего периода третьего матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Каролиной» (6:2, 3-0).
Форвард «Пантерс» вступил в стычку с нападающим «Харрикейнс» и повалил его на лед. Судьи выписали Ткачаку малый штраф за грубую игру и 10-минутный дисциплинарный.
Финский нападающий клуба из Роли, который стремился уклониться от атаки Ткачака, наказан не был.
По 2 минуты штрафа за стычку в том же эпизоде получили форварды Сэм Беннетт («Флорида») и Джексон Блэйк («Каролина»).
Отметим, что в третьем матче серии не сыграл форвард «Флориды» Сэм Райнхарт. Во второй игре он получил травму в результате силового приема Ахо.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
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