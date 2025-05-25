У «Флориды» 60 силовых приемов в 3-м матче финала Востока против 44 у «Каролины». Куликов отметился 5 хитами за 17:41

У «Флориды» 60 силовых приемов в 3-м матче финала Востока против 44 у «Каролины».

«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (6:2, 3-0).

Игроки «Флориды» в сумме применили 60 силовых приемов в игре, игроки «Каролины» – 44.

Самым активным игроком «Пантерс» в силовой борьбе стал форвард Джона Гаджович (9 хитов). Российский защитник команды Дмитрий Куликов (17:41, полезность «+2») отметился 5 силовыми приемами.

Для «Флориды» матч плей-офф с 60+ силовыми приемами стал четвертым за время официального подсчета этого параметра статистики (с сезона-2005/06).

Рекорд был установлен в прошлом году во втором матче серии второго раунда с «Бостоном» (6:1, 65 хитов).