У «Флориды» 60 силовых приемов в 3-м матче финала Востока против 44 у «Каролины». Куликов отметился 5 хитами за 17:41
У «Флориды» 60 силовых приемов в 3-м матче финала Востока против 44 у «Каролины».
«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (6:2, 3-0).
Игроки «Флориды» в сумме применили 60 силовых приемов в игре, игроки «Каролины» – 44.
Самым активным игроком «Пантерс» в силовой борьбе стал форвард Джона Гаджович (9 хитов). Российский защитник команды Дмитрий Куликов (17:41, полезность «+2») отметился 5 силовыми приемами.
Для «Флориды» матч плей-офф с 60+ силовыми приемами стал четвертым за время официального подсчета этого параметра статистики (с сезона-2005/06).
Рекорд был установлен в прошлом году во втором матче серии второго раунда с «Бостоном» (6:1, 65 хитов).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
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