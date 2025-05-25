Луостаринен был удален до конца 3-го матча финала Востока за толчок Блэйка на борт. Форвард «Каролины» ударился головой, но продолжил игру

Ээту Луостаринен был удален до конца 3-го матча серии с «Каролиной».

Форвард «Флориды» был наказан в первом периоде третьего матча финала Восточной конференции с «Харрикейнс» (6:2, 3-0).

На 17-й минуте финн толкнул на борт нападающего «Каролины» Джексона Блэйка. Новичок «Кейнс» ударился головой, но в итоге сумел продолжить матч.

«Каролина » не сумела реализовать 5-минутное большинство.

26-летний Луостаринен набрал 13 (4+9) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+12».