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Защитник «Вашингтона» Алексеев предстанет перед судом, ему грозит штраф 250 долларов. Полиция задержала его с применением перцового баллончика во время драки в состоянии опьянения

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев предстанет перед судом 11 июня.

Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер.

Ранее стало известно об аресте 25-летнего игрока. Полиция прибыла после сообщения о драке и задержала подозреваемого, напавшего на другого мужчину. Один из сотрудников полиции применил при этом перцовый баллончик. В отчете о преступлении отмечается, что Алексеев был арестован в состоянии алкогольного опьянения. 

«Согласно официальным документам, Алексей Алексеев предстанет перед судом 11 июня по обвинению в нахождении в общественном месте в состоянии опьянения. Тюремное заключение ему не грозит, максимум – штраф до 250 долларов», – написала Сильбер. 

В сезоне-2024/25 Алексеев провел 8 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и еще 10 – в розыгрыше Кубка Стэнли. Летом игрок может стать ограниченно свободным агентом. Права на него в КХЛ принадлежат «Салавату Юлаеву». 

Русский защитник «Вашингтона» влип: загремел в полицию после пьяной драки у бара

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Сэмми Сильбер
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