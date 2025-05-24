Сборная Швеция проиграла США и вылетела с ЧМ по хоккею. Перед турниром шведы котировались вторыми фаворитами после Канады

Сборная Швеции проиграла США в 1/2 финала ЧМ-2025 по хоккею (2:6).

Таким образом, шведы не выигрывают чемпионат мира с 2018 года. До старта турнира сборная котировалась вторым фаворитом. Букмекеры давали на них коэффициент 3.50.

Главным фаворитом считалась Канада (3.20), США шли пятыми (7.50).

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