Фетисов об Овечкине: «Я бы ему все награды отдал. Просто так ничего не дается, тем более за красивые глаза»

Вячеслав Фетисов высказался об индивидуальных призах Александра Овечкина.

Сегодня стало известно, что Александр Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье за лидерские качества. Капитан «Вашингтона » стал первым россиянином, удостоенным этой награды.

«Я бы ему все награды отдал.

Просто так ничего не дается, тем более за красивые глаза», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.