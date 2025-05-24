Овечкин сегодня прилетит в Москву («Р-Спорт»)

Александр Овечкин прилетит в Москву 24 мая.

Об этом сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 16 мая «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4 и завершили сезон.

По ходу сезона Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. Предыдущее достижение принадлежало Уэйну Гретцки.

Ранее жена хоккеиста «Вашингтона » выложила видео из аэропорта с тележками с багажом.

Овечкин стал обладателем приза Мессье за лидерские качества. Он 1-й россиянин, удостоенный этой награды