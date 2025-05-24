Овечкин сегодня прилетит в Москву («Р-Спорт»)
Александр Овечкин прилетит в Москву 24 мая.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, 16 мая «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4 и завершили сезон.
По ходу сезона Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. Предыдущее достижение принадлежало Уэйну Гретцки.
Ранее жена хоккеиста «Вашингтона» выложила видео из аэропорта с тележками с багажом.
Овечкин стал обладателем приза Мессье за лидерские качества. Он 1-й россиянин, удостоенный этой награды
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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