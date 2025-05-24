Колосов вернется в минское «Динамо» из «Филадельфии» («СЭ»)
Вратарь Алексей Колосов вернется в минское «Динамо» из «Филадельфии».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
23-летний белорус провел 17 матчей в НХЛ в сезоне-2024/25. Он отразил 86,7% бросков при коэффициенте надежности 3,59.
В его активе также 12 игр в АХЛ, где он отразил 88,4% бросков при коэффициенте надежности 3,11.
Перед отъездом в Северную Америну Алексей Колосов играл за минское «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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