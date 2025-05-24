Колосов вернется в минское «Динамо» из «Филадельфии» («СЭ»)

Вратарь Алексей Колосов вернется в минское «Динамо» из «Филадельфии».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

23-летний белорус провел 17 матчей в НХЛ в сезоне-2024/25. Он отразил 86,7% бросков при коэффициенте надежности 3,59.

В его активе также 12 игр в АХЛ, где он отразил 88,4% бросков при коэффициенте надежности 3,11.

Перед отъездом в Северную Америну Алексей Колосов играл за минское «Динамо ».