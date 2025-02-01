«Филадельфия» поместила Замулу в список травмированных. У защитника 3+8 в 39 матчах

Егор Замула помещен в список травмированных «Филадельфии».

Пресс-служба «Флайерс» сообщила, что 24-летний российский защитник получил травму верхней части тела и помещен в список травмированных.

Замула набрал 11 (3+8) очков в 39 матчах текущего регулярного сезона НХЛ при полезности «-10».

Кроме того, «Филадельфия » вызвала вратаря Алексея Колосова из фарм-клуба «Лихай Вэлли », а защитник Адам Йиннинг отправлен обратно в АХЛ .