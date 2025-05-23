Ткачак о том, что до 2-го матча с «Каролиной» не забивал в 10 играх подряд: «Я же не Овечкин, шайба не всегда заходит в ворота. Главное, что мы ведем 2-0»

Мэттью Ткачак высказался о завершении 10-матчевой серии без голов в плей-офф.

Форвард «Флориды» отличился во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:0, 2-0).

На счету 27-летнего американца стало 12 (4+8) очков в 14 играх в текущем плей-офф. Сегодня он прервал 10-матчевую безголевую серию.

«Главное, что мы ведем 2-0. Мне все равно, как именно мы этого достигли. Если я забиваю – хорошо, если нет – ладно. Я никогда не беспокоился насчет своих голов.

Бывает приятно видеть, как шайба заходит в ворота. Но я же не Овечкин, это не всегда случается. Когда случается – это здорово», – сказал Ткачак после игры.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин в этом сезоне стал лучшим снайпером в истории НХЛ , побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. На счету россиянина 897 шайб в 1491 матче.