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Бенуа Гру: «В старости буду сидеть в инвалидной коляске с сигарой и вспоминать о людях из России. Буду помнить, что Челябинск был отличным местом»

Бенуа Гру поделился впечатлениями от работы в «Тракторе».

Ранее клуб из Челябинска под руководством тренера Бенуа Гру уступил «Локомотиву» (1-4) в финальной серии Кубка Гагарина.

– Переезд в Россию для вас был новым вызовом. Чему этот год в России научил вас новому как человеку и как тренеру?

– Если говорить о том, как этот год повлиял на меня как на тренера, то я приехал совсем в другую лигу, где другая система игры. Изначально мы планировали, что будем играть в тот хоккей, который я ставлю, а по ходу сезона что-то менять. Так и получалось, если мы видели, что что-то не получалось.

КХЛ – отличная лига для тренера. Здесь и команды хорошие, сильные тренеры, есть свои вызовы и трудности с теми же часовыми поясами и перелетами. В Америке все команды играют в один и тот же хоккей с некоторыми нюансами, а здесь каждая команда может показать что-то новое, да и площадки по лиге отличаются. Да и каждый матч здесь – новый вызов.

Есть схожесть с АХЛ, где если ты встречаешься с командой из низа таблицы, но не готов показать все, то ты проиграешь. Очень важно быть готовым как команда каждый матч.

Как человеку – было непросто в том плане, что был длинный сезон. 10 месяцев мне не приходилось работать, тяжело быть далеко от семьи столько времени. Но я уже говорил, что горд быть в команде, где столько хороших людей. У нас отличный мужской коллектив, отличные люди собрались.

Мы пришли в тот момент, когда я сюда приезжал – не знал никого, а сейчас мы даже шутки друг друга понимаем хорошо. Важно в команде выстраивать человеческие отношения, потому что это бизнес, где большое давление на тебя. Гораздо проще работать, если у тебя выстроены хорошие отношения.

Буду честен, я работаю тренером не только для болельщиков, но и для своей команды. Но я хотел, чтобы наши болельщики гордились, чтобы они могли себя ассоциировать с командой, поддерживали нас. Мы получили много поддержки.

Еще нам очень повезло, что мы застали период Максима Шабанова. Возможно, он уедет в НХЛ, а возможно и нет, но я бы хотел пожелать ему удачи. У нас была возможность видеть воспитанника, показывающего невероятный хоккей – это прекрасно.

Без сомнения, это было большим опытом для меня. В старости, когда я буду сидеть в инвалидной коляске с сигарой и вспоминать о людях из Рочестера, Сиракьюза и России, я точно буду помнить, надеюсь, память меня не подведет, что Челябинск был отличным местом и это был отличный опыт для меня.

Я сюда приехал без знаний языка, хочу отметить помощь Юрия Кузьменкова, Любови Куликовой, и других ребят из команды, которые помогали с английским. Не знаю, как обстоят дела в других организациях и клубах, но здесь меня приняли тепло как игроки, так и команда и город в целом, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
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