Руководитель «Торонто»: «Цель – выиграть Кубок Стэнли, не остановимся, пока не достигнем ее. Как владельцы крупнейшего хоккейного бренда в мире, мы несем ответственность перед болельщиками»

Руководитель «Торонто» отметил, что цель «Лифс» – выиграть Кубок Стэнли.

В сезоне-2024/25 клуб проиграл «Флориде» (1:6) в 7-м матче второго раунда Кубка Стэнли и вылетел из плей-офф.

Ранее стало известно, что Брендан Шенахан покинул пост президента «Торонто». При нем клуб 9 раз выходил в плей-офф, выиграв лишь 2 серии.

Глава компании Maple Leafs Sports & Entertainment, владеющей «Лифс», отметил, что целью клуба является победа в Кубке Стэнли, а не просто выход в плей-офф.

«Как владельцы крупнейшего хоккейного бренда в мире, мы несем ответственность перед нашими болельщиками, и эта ответственность заключается в том, чтобы выигрывать чемпионаты. Мы сделаем все, что в наших силах, и не остановимся, пока не достигнем этой цели.

Я думаю, мы должны быть на пути к победе в Кубке Стэнли. Я думаю, что город сказал нам это, СМИ сказали нам это. Мы не побеждали с 1967 года.

Если посмотреть на последние 11 лет, то ни одна другая команда не выходила в плей-офф 9 сезонов. Это свидетельство развития и фундамента, который заложил Брендан. Наш следующий шаг – перейти на следующий уровень, мы чувствовали, что это решение поможет нам выйти на следующий уровень.

Не сомневайтесь, выход в плей-офф и победа в раундах – это не наша главная цель, наша цель – выиграть Кубок Стэнли.

Сегодня нелегко, сегодня тяжело. Перемены – это тяжело. За последний год мы внесли много изменений в эту команду и добились прогресса. Вероятно, потребуются дальнейшие перемены, чтобы вывести нас на новый уровень, и вчера был сделан первый шаг в этом направлении», – сказал президент и генеральный директор Maple Leaf Sports & Entertainment Кит Пелли.

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