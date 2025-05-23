Шенахан покинул пост президента «Торонто». При нем клуб 9 раз выходил в плей-офф, выиграв лишь 2 серии

Брендан Шенахан покинул пост президента «Торонто».

Об этом объявила пресс-служба клуба. Действующий контракт 56-летнего канадского специалиста рассчитан до 30 июня. В «Торонто » решили не продлевать соглашение.

«Лифс» проиграли «Флориде» (1:6) в 7-м матче второго раунда Кубка Стэнли и вылетели из плей-офф.

За 11 сезонов при Шенахане «Торонто » 9 раз выходил в плей-офф, но выиграл лишь две серии – 4-2 против «Тампы » в первом раунде в 2023 году и 4-2 против «Оттавы» в этом сезоне.