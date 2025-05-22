Ламберт, Куинн и ассистент Карбери в «Вашингтонн» Лав – претенденты на пост главного тренера «Сиэтла»

«Сиэтл» проявляет интерес к трем тренерам.

Клуб находится в процессе назначения нового главного тренера после отставки Дэна Байлсмы. В этом сезоне команда не вышла в плей-офф, заняв 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 82 матчах.

Сообщается, что «Сиэтл» запросил разрешение на переговоры с бывшим главным тренером «Айлендерс» Лэйном Ламбертом, который входит в тренерский штаб «Торонто».

Митч Лав, ассистент главного тренера «Вашингтона », и Дэвид Куинн, входящий в тренерский штаб «Питтсбурга », также рассматриваются «Сиэтлом » как возможные кандидаты на пост главного тренера.