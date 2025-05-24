«Торонто» не будет назначать нового президента после ухода Шенахана. Треливинг сохранит пост генменеджера клуба, Беруби – главного тренера

«Торонто» не будет назначать нового президента после ухода Брендана Шенахана.

Об этом сообщил Кит Пелли – президент и генеральный директор компании Maple Leafs Sports & Entertainment, управляющей «Лифс».

Он подтвердил, что генеральный менеджер клуба Брэд Треливинг и главный тренер Крэйг Беруби продолжат исполнять свои обязанности.

В рамках предыдущей организационной структуры Треливинг подчинялся Шенахану, занимавшему пост президента клуба с 2015 года.

Теперь генменеджер будет руководить хоккейными операциями и подчиняться непосредственно Пелли.

«Решение не продлевать контракт с Бренданом было моим. Акционеры его поддержали. Я полностью доверяю Брэду и Крэйгу и хочу работать с ними теснее. Я не буду искать замену Брендану.

Я не собираюсь решать, кого нам драфтовать и каких свободных агентов подписывать. Моя роль – попытаться создать победную культуру», – сказал Пелли.

«Торонто» не выиграл Кубок Стэнли в 57-м сезоне подряд. Пауза «Лифс» без побед – самая длинная в истории НХЛ