Бенн после 0:3 от «Эдмонтона»: «Паники нет. Мы перегруппируемся, зарядимся энергией и подготовимся к следующему матчу»
Джейми Бенн высказался после поражения от «Эдмонтона» в плей-офф.
«Даллас» проиграл «Ойлерс» (0:3, 1-1) во 2-м матче серии финала Запада.
«Паники нет. Мы перегруппируемся, перефокусируемся, зарядимся энергией и подготовимся к следующему матчу», – сказал капитан «Старс» Джейми Бенн.
Шок: «Эдмонтон» почти образцово сыграл в обороне. 1-1 в серии с «Далласом»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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