Мика Зибанежад рад, что Майк Салливан возглавил «Рейнджерс».

57-летний специалист возглавил клуб из Нью-Йорка после ухода из «Питтсбурга». За почти 10 лет работы с «Пингвинс» он дважды выиграл Кубок Стэнли (2016, 2017 годы).

«Я рад, что у нас будет такой тренер. Он знает, что такое успех. Я уже созвонился с ним.

Летом у нас будет больше разговоров, чтобы узнать друг друга получше», – сказал форвард «Рейнджерс », сейчас выступающий за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею.