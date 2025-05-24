Зибанежад о Салливане в «Рейнджерс»: «Рад, что у нас будет такой тренер. Он знает, что такое успех. Я уже созвонился с ним»
Мика Зибанежад рад, что Майк Салливан возглавил «Рейнджерс».
57-летний специалист возглавил клуб из Нью-Йорка после ухода из «Питтсбурга». За почти 10 лет работы с «Пингвинс» он дважды выиграл Кубок Стэнли (2016, 2017 годы).
«Я рад, что у нас будет такой тренер. Он знает, что такое успех. Я уже созвонился с ним.
Летом у нас будет больше разговоров, чтобы узнать друг друга получше», – сказал форвард «Рейнджерс», сейчас выступающий за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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