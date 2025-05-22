«Даллас» победил «Эдмонтон» (6:3) в первом матче серии, уступая 1:3 по ходу игры и выиграв 5:0 третий период
«Даллас» повел в серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».
Команда тренера Питера Дебура победила «Ойлерс» (6:3) в первом матче финала Западной конференции.
После двух периодов «Старс» уступали со счетом 1:3, но в третьем отрезке забили пять безответных голов, три из которых – при игре в большинстве.
Первой звездой игры был назван нападающий Тайлер Сегин (2+1), второй – Миро Хейсканен (1+1), третьей – Леон Драйзайтль (1+2).
Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер отбил 24 из 27 бросков, голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер отразил 22 из 27 бросков.
Второй матч серии пройдет 24 мая на домашней площадке «Далласа».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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