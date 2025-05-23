  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о драках «Спартака» в финале МХЛ: «Обидно упускать 3-0, но это не повод превращать хоккей в маргинальное шоу. Подобные методы дискредитируют клуб»
6

Черкас о драках «Спартака» в финале МХЛ: «Обидно упускать 3-0, но это не повод превращать хоккей в маргинальное шоу. Подобные методы дискредитируют клуб»

Сергей Черкас высказался о драках в финале МХЛ.

«СКА-1946» стала первой командой в истории МХЛ, которая отыгралась с 0-3 в серии Кубка Харламова. В шестом матче финала петербуржцы обыграли МХК «Спартак» (5:2) и перевели серию в седьмую игру.

«Финал Кубка Харламова был бы эталонным, если бы не поведение некоторых игроков «Спартака».

Понимаю, что команда очень хочет стать чемпионом и что обидно упускать серию с 3-0, но это не повод переходить черту, превращая хоккей в маргинальное шоу.

Откровенные попытки травмировать вратаря Заврагина, постоянная грязная игра уже далеко за гранью фола, постоянные провокации и потасовки – такое не ценится даже в плей-офф.

Хоккей – это все же спорт, и нужно уходить со льда с гордостью, а не трусливо убегать в раздевалку после очередной подлости. Даже в решающих матчах есть черта, пересекать которую своими действиями нельзя.

Возникает вопрос: кому выгодно такое поведение? Было ли это инициативой тренерского штаба, у которого закончились наработки и идеи, как остановить соперника? Или это решение из VIP-ложи?

Не исключаю, что именно кто-то из руководства отдает эти приказы. То, что драки – не случайность, стало понятно сразу же, когда на третий период спартаковцы выпустили четвертое звено, которые устроили это все сразу после вбрасывания.

Кто бы ни принял это решение, этот человек должен быть удален от хоккея, потому что подобные методы дискредитируют клуб и портят впечатления от шикарного финала.

Вместо демонстрации мастерства и воли к победе «Спартак» выбрал путь провокаций.

Хочется верить, что в решающем матче хоккеисты вспомнят, что чемпионами становятся не грубостью, а благодаря таланту, мастерству, уважению к сопернику и к хоккею», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Массовую драку устроили игроки «СКА-1946» и МХК «Спартак». Короткий несколько раз ударил в голову лежащему Кожушко и заводил трибуны

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoМХЛ
logoКХЛ
logoСпартак
Сергей Черкас
logoСКА-1946
logoМХК Спартак
logoЧемпионат.com
Кубок Харламова
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Депутат Свищев: «Приглашаем Овечкина на одно из заседаний в Госдуму, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея»
322 минуты назад
Тарасова об Овечкине: «Россия – его страна. Приятно и важно, что он прилетел. Как дочь своего великого папы рада, что Александр здесь будет делиться своим опытом»
435 минут назад
ЧМ-2025. 1/2 финала. Швеция против США, Швейцария сыграет с Данией
18939 минут назадLive
Овечкин прилетел в Москву: «Долгие перелеты позади. Очень рад вернуться домой после напряженного сезона»
546 минут назадВидео
МХК «Спартак» победил «СКА-1946» в 7-м матче финала и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории
343сегодня, 13:19
Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф
49сегодня, 13:19
Илья Сафонов: «Начал читать после сезона, из последних – «Мертвые души». Чичиков понравился, просто кайф. Из помещиков Собакевич интересный, один из ярчайших»
6сегодня, 12:57
Овечкин показал свою 895-ю шайбу в НХЛ: «Вот она, драгоценная»
6сегодня, 12:49Видео
С сектора фанатов МХК «Спартак» бросили стул в игроков «СКА-1946» в 7-м матче финала Кубка Харламова
26сегодня, 12:43Фото
Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания»
18сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Лукьянцев провел 103-й матч в сезоне. У него 44 игры за МХК «Спартак», 32 – за «Химик» и 27 – в КХЛ
27 минут назад
Агентство Winners: «Договорились с «Автомобилистом» о поиске нового клуба для Владимира Кузнецова. Рассматриваются варианты обмена или денежной компенсации»
27 минут назад
«Амур» договорился о продлении контракта с Мищенко на год (Metaratings)
сегодня, 11:48
Фетисов об Овечкине: «Я бы ему все награды отдал. Просто так ничего не дается, тем более за красивые глаза»
7сегодня, 09:54
Заварзин о финале МХЛ на арене с вместимостью 1538 зрителей: «Все решают деньги, концерт соберет больше. То, что болельщиков придет меньше, мало кого волнует»
1сегодня, 08:49
Дементьев о вылете Канады с ЧМ: «В матче с Данией команда вышла с большой уверенностью на лед. Сборная играла с апломбом, создавала массу моментов, которые не реализовала»
1сегодня, 08:28
Бенн после 0:3 от «Эдмонтона»: «Паники нет. Мы перегруппируемся, зарядимся энергией и подготовимся к следующему матчу»
3сегодня, 08:15
Зибанежад о Салливане в «Рейнджерс»: «Рад, что у нас будет такой тренер. Он знает, что такое успех. Я уже созвонился с ним»
4сегодня, 07:30
Макдэвид о 3:0 во 2-м матче серии с «Далласом»: «Хороший вечер для вратаря. Нападающие активно помогали обороне, все делали блоки. Это именно то, что нужно в плей-офф»
сегодня, 06:40
«Торонто» не будет назначать нового президента после ухода Шенахана. Треливинг сохранит пост генменеджера клуба, Беруби – главного тренера
сегодня, 06:25